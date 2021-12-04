Trabzonspor gözünü iki transfere dikti! Galatasaray’ın da istediği Solbakken...

DEĞERİNİ KATLADI

Olympiakos'un 2019'da Panionios'tan 400 bin Euro'ya transfer ettiği Georgios Masouras sadece 2 sezonda değerini defalarca katladı. Şu an bonservisine 7.5 milyon Euro değer biçilen Yunan futbolcu, bu sezona da formda girdi.