Trabzonspor gözünü iki transfere dikti! Galatasaray’ın da istediği Solbakken...

Lider Trabzonspor ara transfer dönemi için kolları sıvamaya başladı. Bordo-mavili ekibin öncelikli hedefi ise sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun yerini doldurmak. Bunun için listede iki isim öne çıkıyor.
TRABZONSPOR YUNAN OYUNCU MASOURAS'I GÖZÜNE DİKTİ
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Bakasetas ve Siopis'ten memnunuz. Bir Yunan futbolcu daha alabiliriz" demecinin ardından bordomavililerin ismi, Olympiakos'un sağ kanat oyuncusu Georgios Masouras ile anılmaya başlandı.
Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-0 yendiği maçta 2 gol birden atan Masouras'ın piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Olympiakos ile temasa geçti.
GALATASARAY DA ONU TAKİP EDİYOR: OLA SOLBAKKEN
Listedeki diğer isim Bodo/ ekranlarda olacak. Glimt'in 23 yaşındaki kanat forveti Ola Solbakken. Adı Galatasaray ile de anılan sağ kanat için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlaması bekleniyor.
DEĞERİNİ KATLADI
Olympiakos'un 2019'da Panionios'tan 400 bin Euro'ya transfer ettiği Georgios Masouras sadece 2 sezonda değerini defalarca katladı. Şu an bonservisine 7.5 milyon Euro değer biçilen Yunan futbolcu, bu sezona da formda girdi.
Ligde ve Avrupa'da 18 maçta 6 gol-4 asist üreten Masouras, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor. 1.89'luk oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.