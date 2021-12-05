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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:30

Altay'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı

AA
Altay’ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altay, galip gelemediği son 8 haftada sadece 3 puan topladı.

Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla elde eden İzmir temsilcisi, daha sonra 8 müsabakada galibiyete ulaşamadı. 8. haftadan itibaren 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Altay, 18 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel, Altay'ın 10 Aralık Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği müsabakada forma giyemeyecek. Bugünü izinli geçirecek Altaylı futbolcular, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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Altay'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı
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