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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Aslan lige küs!

MEHMET ÖZCAN
Aslan lige küs!

Altay, Pinares’in 17’deki golüyle öne geçti. 34’te Halil Dervişoğlu dengeyi getirdi. Diagne 80’de ağları bulup Galatasaray’ı uykudan uyandırdı ama gol sevinci kısa sürdü. 86’da Bamba tartışmalı penaltıyla skoru belirledi

SARI-KIRMIZILILAR 15. HAFTADA LİDER TRABZON'UN 16 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden G.Saray, Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Altay ile evinde 2-2 berabere kaldı ve 15. haftadan şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Aslantepe'deki mücadelede Altay kaleyi ilk isabetli şutunda golü buldu. Yedlin ve Van Aanholt'un savunma zaaflarından faydalanan İzmir ekibi, Galatasaray'ın solundan geldi, ceza sahası içinde boş bırakılan ve açıyı bulan Pinares köşeyi gördü. Mohamed'le direğe takılan Aslan'da forvet arkasına geçince etkinliği artan Halil, Feghouli'nin gelişine içeri çevirdiği şık ortasını arka direkte tamamladı. İkinci devre duran toplarla baskısını artıran Galatasaray son bölümde sezonun ilk korner golünü attı. Van Aanholt'un kavisli ortasında kendisini boşa çıkaran Diagne kafayla topu köşeye bıraktı. Aslan'ın üstünlüğü kısa sürdü. VAR uyarısıyla penaltıyı kazanan Altay'da Bamba skoru 2-2'ye getirdi.



YOKLUĞUNDA 45 PUAN UÇTU
G.Saray yine puan kaybı ile sarsılırken Fatih Terim'in kulübede yokluğu da arandı… Deneyimli teknik adam, aldığı 6 maçlık ceza nedeniyle karşılaşmayı locada takip ederken son 10 sezonda Terim'in yokluğundaki kayıplar ise artmaya devam etti. Terimsiz 32. sınavına Altay karşısında çıkan Cimbom 12 beraberlik ve 7 yenilgi alırken toplamda 45 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Terim'in yokluğunda Yeni Malatya ile 0-0 berabere kalırken, dün de Altay ile 2-2 berabere kalıp 2 haftada 4 puan yitirdi.

CÜNEYT HOCA 'KURAL DEĞİŞTİ' DEDİ!
G.Saray Antrenörü Necati Ateş maçın ardından hakeme tepki gösterdi: "Penaltı kararı ile puan kaybettik. Göğüsten geliyor top. Cüneyt hocaya söyledik, 'kural değişti' dedi. Bize gelince kural farklı yorumlanıyor. Çok garip garip şeyler oluyor. Bana göre penaltı değil. Bize karşı olması bizi ciddi şekilde yoruyor."

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