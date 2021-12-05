Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe açıklaması! "Şu an yorum yapamam"

"VAR HAKEMLERİ HATA YAPAMAZ"

Futbolcuların hakemleri bazen günah keçisi yaptığına değinen Korkmaz, "Herkesin hata yapabileceğini düşünüyorum. Biz teknik direktörler de yanlış yapabiliriz. Bir VAR diye sistem çıktı ise VAR'daki hakemler hiç bir zaman hata yapmamalı. Çünkü o anki gelişen olayda normal hakem hata yapabilir, VAR'daki hakem hata yapamaz. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim başımıza da başka takımların başına da geliyor. Yöneticiler, biz teknik direktörler sonuç alamadığımızda hep hakemler çok kötü oluyor. Hakem hataları oluyor ama artık futbola ve sahaya odaklanmamız lazım. Bazı futbol yorumcuları işi magazin boyutuna getiriyorlar. Biz artık hakemleri yorumlarken, sahaya odaklanmamız lazım. Var sistemi doğru kullanıldıktan sonra neden kaldırılsın? Teknoloji kullanılmalı bence. Sahada ne kadar aksiyon varsa onu yayıncı kuruluş ekrana getirmeli. VAR sistemindeki hakem ile orta yöneten hakemin konuşmaları da televizyonlarda duyurulmalı. Bu bir aksiyondur. Orta hakem ne diyor, VAR'daki hakem ne diyor. Bunlar arasındaki iletişimi bence televizyonda göstermeleri lazım. Sahada futbol haricindeki aksiyonları ekrana getirirlerse o zaman daha çok futbolu sevdirecekler. Maalesef bu aksiyonları getiremiyoruz" dedi.

Türkiye'deki tüm takımların altyapı yatırımlarına önem vermesi gerektiğini söyleyen Bülent Korkmaz, yabancı oyuncu sınırlandırmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Yabancı oyuncuya karşı olmadığını, isteyen her takımın istediği kadar yabancı oyuncu oynatması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Aslında ben yabancı oyuncuya karşı değilim. İsteyen istediği kadar oynatsın. Altyapıdan bahsediyoruz. Altyapıda üretmediğiniz zaman hiç bir anlamı kalmaz. Emrah Baba diye bir oyuncumuz var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Efecan diye bir kaptanımız var, onun yerine neden bir oyuncu isteyeyim ki? Dolayısıyla siz üreteceksiniz. Üretmeden bu iş olmaz. Üretirseniz, o zaman yabancı sınırlamasını tartışırız. Bizim hayatımız sokakta geçti. Sokak oyunlarının hepsini oynadık. Bizim dönemimizde sokak futbolu vardı. Hayatımız sokakta geçti. Şimdi çocuklara bakıyorum, bilgisayar başında. Dolayısıyla bu olmadığı için yetenek de kayboldu. Sokak oyunları, sokak futbolunun geri gelmesi lazım. Brezilya'da neden dünyaya futbolcu ihraç ediyor biliyor musunuz? Çünkü orada sokak futbolu kültürü var. Altyapıların komple değişmesi değil de olanaklar varsa, eğitmenlerin İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'da eğitim görmesi kulüplerde olması gereken bir şey. Burası futbol ihraç etmeli. Altyapıda çok oyuncu çıkmıyor. Temel sağlam olmazsa üst zaten çöker" diye konuştu.

Söyleşi, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol'un hediye takdimi ile sona erdi.