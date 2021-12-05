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Giriş Tarihi: 5.12.2021 11:30 Son Güncelleme: 5.12.2021 11:30

Fatih Terim'siz Galatasaray lige küstü! Üst üste alınan kötü sonuçlar...

DHA
Fatih Terim’siz Galatasaray lige küstü! Üst üste alınan kötü sonuçlar...

Süper Lig'de Galatasaray galibiyete hasret kaldı. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar galibiyeti unuttu. UEFA Avrupa Ligi'nde lider olan Galatasaray, Fatih Terim'in kulübede olmadığı bir maçta yine puan kaybı yaşadı. Diğer yandan bu sene istenilen performansı veremeyen Halil Dervişoğlu, 70 gün sonra Galatasaray formasıyla golle tanıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, ligde galibiyete hasret kaldı. Son 4 maçında 3 beraberlik 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılıların ligdeki kötü gidişatı bu maçta da devam etti. Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Altay'ı ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 beraber kalarak 2 puan daha kaybetti.

LİDER TRABZONSPOR İLE PUAN FARKI 16'YA ÇIKTI

Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 16'ya çıkan Galatasaray, ligdeki kötü gidişata çözüm bulamıyor. Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçını kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında oynadığı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay maçlarının hiçbirinde galip gelemedi.

HALİL 70 GÜN SONRA

Galatasaray'da dün fileleri havalandıran isimlerden Halil Dervişoğlu, son olarak 26 Eylül'de oynanan Göztepe maçında gol kaydetmişti. Milli futbolcu 70 gün aranın ardından sarı-kırmızı formayla bir gol daha kaydetmeyi başardı.

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BAŞKAN TEPKİ ALDI

Galatasaray camiasında başkan Burak Elmas'ın hafta içi ve dün yaptığı sert bulunmayan açıklamalardan sonra Galatasaray - Altay maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonu okların yeniden başkan Elmas'a çevrilmesine sebep oldu. Burak Elmas'tan Galatasaray camiası yeni aksiyonlar almasını bekliyor.

HEDEF LAZİO

Galatasaray'da bu kaybın hemen unutulup Lazio maçına odaklanılması isteniyor. UEFA Avrupa Ligi'ni lider tamamlamak hem zaman, hem de kura avantajı getirecek. Sarı-kırmızılılar, Lazio karşısında mağlup olmadığı takdirde grubunu birinci tamamlayacak.

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Fatih Terim'siz Galatasaray lige küstü! Üst üste alınan kötü sonuçlar...
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