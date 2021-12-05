İtalya’da Türklerin günü! Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu gazeteleri süsledi

"SAYILARIN ÇOK ÖTESİNDE"

Gazetenin haberinde Çalhanoğlu'nun deneyimi, dinamizmi ve kalitesiyle Inter'e katkı verdiği belirtilerek, "Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama onun önemi sayıların çok ötesinde." yorumu yapıldı.

Çalhanoğlu ve Brozovic'in Inter'de takımı yönetme de ustalaştığı da ifade edildi.