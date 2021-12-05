İtalya’da Türklerin günü! Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu gazeteleri süsledi

İtaya Serie A'da dünkü maçlarda milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral geceye damga vuran isimler oldu. İnter'in Roma'yı 3-0 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu kornerden harika bir gol attı. Hakan Çalhanoğlu takımının ikinci golünde de asist yaptı. Atalanta'nın deplasmanda Napoli'yi 3-2 mağlup ettiği maçta da Atalanta'nın 2. golünü atan Merih Demiral galibiyette büyük rol oynadı.
HAKAN VE MERİH'E ÖVGÜLER YAĞDI
İtalyan spor basını, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) top koşturan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın dün akşamki maçlarda takımlarına yaptığı katkıyı övdü.
"HAKAN ÇALHANOĞLU EN İYİSİ"
La Gazzetta dello Sport, Roma maçında 1 gol atıp, 1 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'na maç değerlendirmesinde, 8 puanla en yüksek puanı verip, mavi-siyahlı takımın "en iyisi" seçti.
"SAYILARIN ÇOK ÖTESİNDE"
Gazetenin haberinde Çalhanoğlu'nun deneyimi, dinamizmi ve kalitesiyle Inter'e katkı verdiği belirtilerek, "Son 5 maçta 4 gol ve dün 1 asist daha. Ama onun önemi sayıların çok ötesinde." yorumu yapıldı.
Çalhanoğlu ve Brozovic'in Inter'de takımı yönetme de ustalaştığı da ifade edildi.
Corriere dello Sport gazetesi de "Türk oyuncu başrolde. Sadece son 5 maçta 4 gol 2 asist" başlığıyla Hakan Çalhanoğlu'nun son haftalarda yükselen form grafiğine ve 6 gole doğrudan katkı verdiğine dikkati çekti.
"KLASINI GÖSTERİP ŞOV YAPTI"
Gazete, dün müsabakada Hakan Çalhanoğlu'nun "klasını gösterip, şov yaptığını" yazdı. Gazete, Inter'de "maçın en iyisi" seçtiği milli oyuncua 7,5 puan verdi.
Gazetede, Çalhanoğlu için "Hiç bu kadar istikrarlı ve tehlikeli görülmemişti. Sahanın her yerinde. Inter için çok büyük transfer. Inzaghi, onun değerini daha da artırıyor." ifadeleri kullanıldı.
Tuttosport da köşe vuruşundan gol atan Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonunda söylediği "(Kornerden gol atmayı) Bunu her zaman deniyorum" sözlerine yer verirken, milli futbolcunun "Mükemmel bir maç" çıkardığını kaydetti.
Gazete, Çalhanoğlu'na "8" ile en yüksek puanı verip, Inter'de "maçın adamı" olduğunu belirtti.
MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI: "BİR HÜCUMCU GİBİ..."
La Gazzetta dello Sport, Napoli-Atalanta mücadelesinde, Merih Demiral'ın Napoli'nin 2. golünü atan Dries Mertens'i kaçırdığını ancak milli oyuncunun "bir hücumcu gibi" maça yeniden eşitliği getiren gole imzasını koyduğunu belirtti.
Gazete, Demiral'a 6,5 puan verdi.
Corriere dello Sport'un Atalanta-Napoli maç haberinde de Atalanta'da Rafael Toloi ve Merih Demiral'ın performanslarıyla devleştiği ifade edildi.
"ESKİ BİR KANAT OYUNCUSU GİBİ..."
Demiral'ın Napolili Mertens'i skoru 2-1'e getiren golünde, Belçikalı oyuncuya yetişemediğini buna karşılık; "eski bir kanat oyuncusu" gibi sağdan defans arkasına sızıp skoru 2-2'ye getiren golü attığı belirtildi. Gazete, Demiral'a 7 puanla en yüksek notlardan birini verdi.
"ADETA BİR FORVET"
Tuttosport gazetesi de Merih Demiral'ın Mertens'i kaçırması neticesinde takımının geriye düşmesine yol açtığını ancak bunu "adeta bir forvet" gibi attığı beraberlik golüyle telafi etmesini bildiğini yazdı ve Demiral'a 6,5 puan verdi.