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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:23

Redbull Leipzig teknik direktör Marsch ile yollarını ayırdı

AA
Redbull Leipzig teknik direktör Marsch ile yollarını ayırdı

Almanya Bundesliga takımlarından Redbull Leipzig'te ayrılık... Leipzig, teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Leipzig, bu sezon ligde istenilen performansı gösteremedi ve 6 mağlubiyet aldı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde ise takımın başında, Marsch'ın yardımcısı olan Achim Beierlorzer'ın olacağı ifade edildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, ABD'li teknik direktör Jesse Marsch ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Union Berlin'e karşı oynanan maçtan sonra yapılan analiz ve görüşmelerin sonucunda Leipzig Kulübü ile Marsch'ın mukavalesini sona erdirmek için karşılıklı anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 Aralık'ta Manchester City'ye karşı oynanacak karşılaşmaya Leipzig takımını antrenör Achim Beierlorzer'in hazırlayacağı, Marsch'ın halefinin ise yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

3 Aralık'ta deplasmanda Union Berlin'e 2-1 yenilerek bu sezon ligde altıncı mağlubiyetini alan Leipzig, Bundesliga'da 18 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.

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Redbull Leipzig teknik direktör Marsch ile yollarını ayırdı
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