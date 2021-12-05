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Giriş Tarihi: 5.12.2021 22:00 Son Güncelleme: 5.12.2021 22:03

Serdar Dursun hat-trick yaptı Pereira'ya mesajı verdi! "Artık hazırım..."

Serdar Dursun hat-trick yaptı Pereira’ya mesajı verdi! Artık hazırım...

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 12'de tutmayı başardı. Karşılaşmada hat-trick yapan Serdar Dursun, maçın ardından Vitor Pereira'ya ilk 11 mesajını gönderdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rahat bir galibiyet alarak karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla ayrıldı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar Dursun, attığı 3 golle, galibiyette büyük rol oynadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10. maçına çıkan Serdar, 5 gol kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Vitor Pereira'ya ilk 11 mesajı gönderdi.

Serdar Dursun'un açıklamaları şöyle:

"Böyle maçlarda 2. golü bulmak lazım. Ben de oynamayı bekliyordum, oyuna girip katkı sağladığım için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım."

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"Ofansif oyuncular için gol atmak, asist yapmak önemli. Ama takım galip gelmezse bunların bir anlamı yok. Hat-trick yapınca topu aldım, elimde tutacağıma formamın içine koydum. Özel bir anlamı yoktu."

"Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım."

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Serdar Dursun hat-trick yaptı Pereira'ya mesajı verdi! "Artık hazırım..."
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