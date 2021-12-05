Serdar Dursun hat-trick yaptı Pereira'ya mesajı verdi! "Artık hazırım..."

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rahat bir galibiyet alarak karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla ayrıldı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar Dursun, attığı 3 golle, galibiyette büyük rol oynadı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10. maçına çıkan Serdar, 5 gol kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan golcü oyuncu, Vitor Pereira'ya ilk 11 mesajı gönderdi.
Serdar Dursun'un açıklamaları şöyle:
"Böyle maçlarda 2. golü bulmak lazım. Ben de oynamayı bekliyordum, oyuna girip katkı sağladığım için çok mutluyum. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım."
"Ofansif oyuncular için gol atmak, asist yapmak önemli. Ama takım galip gelmezse bunların bir anlamı yok. Hat-trick yapınca topu aldım, elimde tutacağıma formamın içine koydum. Özel bir anlamı yoktu."
"Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11'e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım."