Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi! "Yeniden başlıyoruz..."

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni yönetim kurulunun basın mensuplarına poz vermesinin ardından Ağaoğlu, üyelere hitap etti. Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Hem yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlara hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımıza, kurul üyelerini kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Yönetim kurulum adına geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standartlarımızdı. Bundan sonraki önümüzdeki hedefte asgari standart olarak alacağımız çalışmalar bu çalışmaların niteliği bizim minimum standartımız olacaktır. Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu olarak artık her şeyin yeniden başladığı yeni hedeflerin olduğu arkamıza bakmadan neler yaptığımızı neleri başardığımızın hesabını yapmadan neleri yapamadığımızı ve nerelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak önümüzdeki hedeflere kitlenerek Trabzonspor'umuzun arzulanan hayal edilen ve düşünülen başarıyla kilitlenmiş , başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte bu büyük camiayı laik olduğu noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmaya hepinize yönetim kurulu adına söz veriyorum."