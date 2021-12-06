Altay’da son 6 sezonun en kötü serisi

3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun son 9 maçında 3 puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'u da yenemezse aynı seriyi tekrarlayacak. Bu sezon son galibiyetini 24 Eylül'de taraftarı önünde 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, daha sonra 3 puanı bir arada göremedi.