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Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:59 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:00

Altay'da son 6 sezonun en kötü serisi

DHA
Altay’da son 6 sezonun en kötü serisi

Süper Lig'e iyi başlayan Altay, son haftalarda büyük düşüş yaşadı. İzmir ekibi, çıktığı son 8 maçı kazanamadı ve zirveden uzaklaştı. Siyah-beyazlılar, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı.

3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun son 9 maçında 3 puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'u da yenemezse aynı seriyi tekrarlayacak. Bu sezon son galibiyetini 24 Eylül'de taraftarı önünde 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, daha sonra 3 puanı bir arada göremedi.

Altay, bu periyotta Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Fraport Tav Antalyaspor (D) ve Adana Demirspor'a yenilirken; Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir (D) ve Galatasaray'la (D) berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında galip gelmesi halinde 77 gün sonra taraftarına 3 puan sevinci yaşatacak. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki, bu hafta forma giyemeyecek.

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Altay'da son 6 sezonun en kötü serisi
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