Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aman doktor derdime bir çare!
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Aman doktor derdime bir çare!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Aman doktor derdime bir çare!

Siyah-beyazlılar, çöküşün başladığı Dortmund maçının ardından neredeyse tüm periyodu eksikler nedeniyle ideal kadrosuyla oynayamadı. Halihâzırda Alex, Gökhan, Mert ve N’Koudou’nun sakatlıkları devam ediyor

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ, 1 BERABERLİK
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu. Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde zirvenin 18 puan gerisine düştü. Avrupa'ya ise havlu attı.

SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN
Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı. Sadece Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın sakatlık yaşamadı. Oğuzhan ise maç kaçırmadan dönüş yaptı. Hali hazırda siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor.

YAŞANAN SAKATLIKLAR VE SEBEPLERİ
MERT GÜNOK: Diz bağlarında yaralanma- 1 maç kaçırdı (Sakatlığı en az 4 ay sürecek).
MONTERO: KOVİD-19- 3 maç kaçırdı.
VIDA (2): Taban+Adale- 6 maç kaçırdı.
WELINTON (2): Kemik ödemi+Adale- 4 maç kaçırdı.
SERDAR: Ayak bileği- 3 maç kaçırdı.
RIDVAN: Adale ağrısı- 2 maç kaçırdı.
UMUT: Adale çekmesi-4 maç kaçırdı.
N'SAKALA: Ani bilinç kaybı- 2 maç kaçırdı.
ROSIER (2): Soğuk algınlığı+ Adale çekmesi- 3 maç kaçırdı.
JOSEF: Adale gerilmesi- 2 maç kaçırdı.
NECIP: Diz sakatlığı- 4 maç kaçırdı.
MEHMET TOPAL: Adalesinde kanama ve yırtık- 7 maç kaçırdı.
PJANIC (2): Adale gerilmesi+Kas ağrısı- 7 maç kaçırdı.
SALİH UÇAN: Soğuk algınlığı- 1 maç kaçırdı.
CAN BOZDOĞAN: Darbeye bağlı ağrı- 2 maç kaçırdı.
ATIBA (2): Adalesinde gerilme ve ödem- 6 maç kaçırdı.
ALEX TEIXEIRA (3):
Adalesinde kanama, ödem ve yırtık- 9 maç kaçırdı (1 ay daha sürecek).
LARIN: Adale gerilmesi- 3 maç kaçırdı.
N'KOUDOU: Ayak bileğinde ödem+bilekte yaralanma- 12 maç kaçırdı (2 ay daha yok).
RACHİD GHEZZAL: Adale gerilmesi- 4 maç kaçırdı.
GÖKHAN TÖRE: Diz sakatlığı- 5 maç kaçırdı (Tedavisinin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor).
BATHSUAYI (3): Diz+adale+soğuk algınlığı- 4 maç kaçırdı.
KENAN KARAMAN: El parmağında kırık- 1 maç kaçırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aman doktor derdime bir çare!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA