Aman doktor derdime bir çare!

Siyah-beyazlılar, çöküşün başladığı Dortmund maçının ardından neredeyse tüm periyodu eksikler nedeniyle ideal kadrosuyla oynayamadı. Halihâzırda Alex, Gökhan, Mert ve N’Koudou’nun sakatlıkları devam ediyor
SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ, 1 BERABERLİK Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu. Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligdezirvenin 18 puan gerisinedüştü. Avrupa'ya isehavlu attı.
SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN
Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı. Sadece Ersin Destanoğlu ve Güven Yalçın sakatlık yaşamadı. Oğuzhan ise maç kaçırmadandönüş yaptı. Hali hazırda siyah-beyazlılarda Mert Günok, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor.
YAŞANAN SAKATLIKLAR VE SEBEPLERİ
MERT GÜNOK: Diz bağlarında yaralanma- 1 maç kaçırdı (Sakatlığı en az 4 ay sürecek). MONTERO: KOVİD-19- 3 maç kaçırdı. VIDA (2): Taban+Adale- 6 maç kaçırdı. WELINTON (2): Kemik ödemi+Adale- 4 maç kaçırdı. SERDAR: Ayak bileği- 3 maç kaçırdı. RIDVAN: Adale ağrısı- 2 maç kaçırdı. UMUT: Adale çekmesi-4 maç kaçırdı. N'SAKALA: Ani bilinç kaybı- 2 maç kaçırdı. ROSIER (2): Soğuk algınlığı+ Adale çekmesi- 3 maç kaçırdı. JOSEF: Adale gerilmesi- 2 maç kaçırdı. NECIP: Diz sakatlığı- 4 maç kaçırdı. MEHMET TOPAL: Adalesinde kanama ve yırtık- 7 maç kaçırdı. PJANIC (2): Adale gerilmesi+Kas ağrısı- 7 maç kaçırdı. SALİH UÇAN: Soğuk algınlığı- 1 maç kaçırdı. CAN BOZDOĞAN: Darbeye bağlı ağrı- 2 maç kaçırdı. ATIBA (2): Adalesinde gerilme ve ödem- 6 maç kaçırdı. ALEX TEIXEIRA (3):
Adalesinde kanama, ödem ve yırtık- 9 maç kaçırdı (1 ay daha sürecek). LARIN: Adale gerilmesi- 3 maç kaçırdı. N'KOUDOU: Ayak bileğinde ödem+bilekte yaralanma- 12 maç kaçırdı (2 ay daha yok). RACHİD GHEZZAL: Adale gerilmesi- 4 maç kaçırdı. GÖKHAN TÖRE: Diz sakatlığı- 5 maç kaçırdı (Tedavisinin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor). BATHSUAYI (3): Diz+adale+soğuk algınlığı- 4 maç kaçırdı. KENAN KARAMAN: El parmağında kırık- 1 maç kaçırdı.