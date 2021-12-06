Attila Szalai’den harika dönüş

G.Saray derbisinde kulübede kalan, Göztepe karşılaşmasının son 1 dakikasında oyuna giren Attila Szalai dün 11'de sahaya çıktı. Macar stoper, ilk yarıda ikiönemli kurtarışa imza attı. Daha 4. dakikada topu kale dibinden kafayla çıkaran genç stoper, 44'te de tehlikeyi önlemek için ters bir vuruş yaptı ve top Berke'de kaldı. Szalai 70 ve 90. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerde asisti yaptı. Süper Lig kariyerindekiilk iki asistini yapan Szalai,Temmuz 2020'den (Simon Falettevs Sivasspor) bu yana sarı-lacivertliformayla akan oyunda golpası veren ilk stoper oldu.