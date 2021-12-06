Beşiktaş’ta Dortmund maçı öncesi Pjanic’ten kötü haber

Grubun son maçında ilk puan ya da puanlarını almak için mücadele edecek olan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Pjanic'in üst solunum yollarında enfeksiyon tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."