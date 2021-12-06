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Giriş Tarihi: 6.12.2021 12:29 Son Güncelleme: 6.12.2021 12:32

Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi Pjanic'ten kötü haber

Beşiktaş’ta Dortmund maçı öncesi Pjanic’ten kötü haber

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında yarın Alman ekibi Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş'a Pjanic'ten kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan yıldız isim kadrodan çıkarıldı.

Son dakika...Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, yarın (7 Aralık) deplasmanda Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

Grubun son maçında ilk puan ya da puanlarını almak için mücadele edecek olan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Pjanic'in üst solunum yollarında enfeksiyon tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta Dortmund maçı öncesi Pjanic'ten kötü haber
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