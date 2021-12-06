Beşiktaş’ta Dortmund maçı öncesi Pjanic’ten kötü haber

Son dakika...Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, yarın (7 Aralık) deplasmanda Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
Grubun son maçında ilk puan ya da puanlarını almak için mücadele edecek olan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Pjanic'in üst solunum yollarında enfeksiyon tespit edildiği ve kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."