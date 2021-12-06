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Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:38

Şampiyonlar Ligi'nde grup perdesi kapanıyor!

AA
Şampiyonlar Ligi’nde grup perdesi kapanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş, son maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor.

C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

8 ARALIK ÇARŞAMBA:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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Şampiyonlar Ligi'nde grup perdesi kapanıyor!
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