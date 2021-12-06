Serdar Dursun Fener coşsun

27 puana ulaşıp maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan F.Bahçe, lider Trabzonspor'la farkı 12'de tuttu



KADIKÖY'DE HASRET BİTTİ

FENERBAHÇE Kadıköy'de oynadığı son iki maçta Alanya'ya 2-1 yenilmiş, Kayseri ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler Rizespor galibiyetiyle evindeki şanssızlığını da yenmiş oldu. Fenerbahçe taraftarı galibiyetle büyük sevinç yaşarken son golden sonra telefon ışıklarını açıp ortamı aydınlattı.



'ARTIK HAZIRIM'

ÜÇ golle maça damga vuran Serdar Dursun, "Takım olarak beraber hücum, beraber defans yaptık. Böyle maçlarda ikiyi bulmak gerekiyor. Ben 11 oynamayı bekliyordum. Benim için de önemli maçtı. Türkiye'ye geldikten sonra sakatlandım. Sonrasında çok şans bulamadım. Artık hazırım. İnşallah bundan sonra her maçta katkı sağlayacağım" diye konuştu. Serdar, galibiyeti dün hayatını kaybeden F.Bahçe'nin eski gol kralı Osman Arpacıoğlu'na hediye ettiklerini söyledi.



TAKIM RUHU ORTAYA KOYDUK

İKI asist yapan Attila Szalai maç sonu, "Defansif ve ofansif olarak takımca iyi şeyler yaptık. Takım ruhu ortaya koyduk. Bu şekilde bu yolda devam etmemiz gerekiyor. Hocamızın stoperlerden istediği daha ofansif olmasıydı. Yapmak istediğimiz şeyleri gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



'BAZILARI KÖTÜ GİDİNCE STATLARINI GÖRÜYORUZ!'

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer, maçın ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu: "Çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Kaybedince o hafta zehir oluyor. Bugün (dün) galibiyeti taraftarımızla kutladık. Bazı takımlar kötü gidince statlarının halini görüyoruz, çok şükür böyle bir taraftara sahibiz."



ROSSİ-BERİSHA ANONİM ŞİRKETİ!

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan (5) oyuncu olan Diego Rossi, aynı zamanda Mergim Berisha'nın bu sezon attığı iki golde de pası veren isimdi. Süper Lig'de tek golünü 3 Ekim'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında atan Berisha iki ay sonra yine Rossi'nin katkısıyla sessizliğini bozdu.