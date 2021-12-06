Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu! "Farklı bir kadroyla çıkacağız..."

Bizim için puan anlamında, başarı anlamında çok iyi şeyler yapamasak da, ciddi sorunlar yaşasak da, bize çok ciddi bir tecrübe oldu bu Şampiyonlar Ligi periyodu. Oynamamız gereken oyunlarla ilgili, planlarla ilgili ciddi bir tecrübe oldu."

"Sezon başlarken geniş bir kadro kurduk, her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, sezon başında yaşadığımız fazla sayıda sakatlıklar düzenimizi bozdu. Bu oyunun içinde sakatlıklar, sorunlar, artılar ve eksiler her zaman önümüze çıkıyor."