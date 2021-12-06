Son dakika: Galatasaray maçı öncesi Lazio’da Ciro Immobile krizi! Yeni bilgiler geldi, büyük risk...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkış bir performans göstermesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir konumda yer alan Galatasaray, 5. maçlar sonunda E Grubu'nun 11 puanlı lideri konumunda bulunuyor.
Gruplarda oynanacak son maçlarda Lazio'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1 puan çıkarması halinde gruptan lider olarak çıkacak.
Perşembe akşamı saat 23.00'te oynanacak zorlu karşılaşma öncesi İtalyan ekibinin yıldız golcüsü Ciro Immobile'nin sakatlığı konusunda belirsizlikler sürüyor.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Sampdoria maçının ilk yarısında 2 gol birden atan ancak maçın ikinci yarısında oyuna devam edemeyen Immobile'nin hafif kas yırtığı olduğu bilgisine ulaşıldı.
Sampdoria maçının ardından konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizo Sarri, Immobile'nin kontrollerinin yapılacağını ve sakatlık durumunun daha sonra belli olacağını söylemişti.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, bugün yapılan sağlık kontrollerinde net bir sonuç alınamayan Immobile için bir kez daha kontrol yapılacak.
Öte yandan Sky Italia'nın son dakika duyurduğu haberde, "Dizinden sakatlığı bulunan Ciro Immobile'nin, Galatasaray karşısında forma giyme ihtimali 'büyük risk' altında." ifadeleri kullanıldı.