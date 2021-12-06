Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni hedeflere yürüyoruz
Giriş Tarihi: 6.12.2021

Yeni hedeflere yürüyoruz

Yeni hedeflere yürüyoruz
Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul dün gerçekleştirildi ve kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, kullanılan 1354 oyun 1152'sini alarak güven tazeledi. 3 yıllığına yeniden göreve gelen ve başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Ağaoğlu, geçmiş dönemdeki çalışmalarının asgari standartta olduğunu belirterek, "Artık yeni hedeflerimizin olduğu, neler yaptığımıza bakmadan, nerelerde hata yaptığımıza bakarak hayal edilen, düşünülen başarıya kilitlenmiş bir çalışma programıyla birlikte camiaya çalışmanın sözünü veriyorum" dedi. Son dönemde irtifa kaybeden Türk futboluna karşı tüm kulüpler olarak sorumlulukları olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "Hiç bitmeyecek bir mücadelenin içinde olduğumuzun bilinciyle asla vazgeçmeden, sürdürülebilir bir başarı için yan yana yürümeye devam ediyoruz. Dün geçmişte kaldı, Trabzonspor yönetimi olarak daha yeni başladık" ifadesini kullandı.

İŞTE YENİ YÖNETİM LİSTESİ
ASIL ÜYELER: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, K.Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı. YEDEK ÜYELER: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
Son dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Son dakika | Kılıçdaroğlu CHP mitinginde FETÖ ve sabıka kayıtları bulunan isimleri konuşturmuş!
Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
Amerikan New York Times gazetesi yazdı: "Esed rejimine yakın isimler ülkeyi "narko-devlete" dönüştürdü"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Siirt'te önemli mesajlar: Yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Mansur Yavaş'ın usulsüzlüğü Sayıştay raporunda!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hedeflere yürüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA