Yeni hedeflere yürüyoruz

Trabzonspor'da seçimli olağan genel kurul dün gerçekleştirildi ve kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, kullanılan 1354 oyun 1152'sini alarak güven tazeledi. 3 yıllığına yeniden göreve gelen ve başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Ağaoğlu, geçmiş dönemdeki çalışmalarının asgari standartta olduğunu belirterek, "Artık yeni hedeflerimizinolduğu, neler yaptığımıza bakmadan,nerelerde hata yaptığımızabakarak hayal edilen, düşünülen başarıyakilitlenmiş bir çalışma programıylabirlikte camiaya çalışmanın sözünüveriyorum" dedi. Son dönemde irtifa kaybeden Türk futboluna karşı tüm kulüpler olarak sorumlulukları olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, "Hiç bitmeyecek bir mücadeleniniçinde olduğumuzun bilinciyleasla vazgeçmeden, sürdürülebilirbir başarı için yan yana yürümeyedevam ediyoruz. Dün geçmişte kaldı,Trabzonspor yönetimi olarak dahayeni başladık" ifadesini kullandı.