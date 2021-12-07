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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Altınordu’da ibretlik ceza

Altınordu’da ibretlik ceza

68 Aksaray Belediye ile oynanan kupa maçında soyunma odasında rakip oyuncuya hakaret eden Enis Destan, 3 maç kadro dışı bırakıldı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transferin gözde isimlerinden Enis Destan kadro dışı bırakıldı. Ligde önceki gün Samsunspor'a 2-0 yenilerek küme düşme hattından kurtulma fırsatını tepen İzmir ekibinde, 19 yaşındaki forvetin tribünde oturması dikkat çekmişti. Bunun altında ise oyuncuya, Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından verilen ceza olduğu ortaya çıktı. Geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan Türkiye Kupası maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Enis'e, kulüpten de ceza verildiği ve genç yıldızın 3 karşılaşmada kadro dışı kalacağı bildirildi.

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Altınordu’da ibretlik ceza
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