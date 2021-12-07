Altınordu’da ibretlik ceza

68 Aksaray Belediye ile oynanan kupa maçında soyunma odasında rakip oyuncuya hakaret eden Enis Destan, 3 maç kadro dışı bırakıldı
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transferin gözde isimlerinden Enis Destan kadro dışı bırakıldı. Ligde önceki gün Samsunspor'a 2-0 yenilerek küme düşme hattından kurtulma fırsatını tepen İzmir ekibinde, 19 yaşındaki forvetin tribünde oturması dikkat çekmişti. Bunun altındaise oyuncuya, Başkan Seyit Mehmet Özkantarafından verilen ceza olduğu ortaya çıktı. Geçen hafta 68 Aksaray Belediyespor'la oynanan Türkiye Kupası maçında soyunma odası koridorunda rakip takım futbolcusuna hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Enis'e, kulüpten de ceza verildiği ve genç yıldızın 3 karşılaşmada kadro dışı kalacağı bildirildi.