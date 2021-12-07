Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’dan çıldırtan paylaşım! Dortmund maçı öncesi...

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlılarda bu sezon kötü gidişatla birlikte kadro dışı kalan N'Sakala, kadro dışı kaldıktan sonra da tepki çekmeye devam ediyor.