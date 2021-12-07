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Giriş Tarihi: 8.12.2021 00:12 Son Güncelleme: 8.12.2021 00:14

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'dan çıldırtan paylaşım! Dortmund maçı öncesi...

Beşiktaş’ta kadro dışı kalan N’Sakala’dan çıldırtan paylaşım! Dortmund maçı öncesi...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Çalışmalarına bireysel olarak devam eden N'Sakala, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçı öncesi taraftarı çıldırtan bir paylaşıma imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra bu paylaşımı sildi.

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinden birisi olan Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlılarda bu sezon kötü gidişatla birlikte kadro dışı kalan N'Sakala, kadro dışı kaldıktan sonra da tepki çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Kongolu futbolcu, siyah-beyazlı taraftarları kızdırmıştı. Kadro dışı bırakılan futbolcularla birlikte bir video çeken N'Sakala, "Çok fazla mesaj gönderiyorsunuz. Adem burada, Adem selam ver. Lens de burada. Biz buradayız, çalışıyoruz. Hala fitiz, merak etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon C Grubu'nun son maçında Dortmund'a konuk olan Beşiktaş'ta, N'Sakala'nın bir sosyal medya paylaşımı daha olay oldu.

31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın olduğu bir video paylaşarak alkış emojisi kullandı ve "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı.

N'Sakala, daha sonra bu paylaşımını gelen tepkiler üzerine kaldırdı. Sosyal medyadan büyük tepki çeken Kongolu futbolcu için Beşiktaş taraftarları, kulüple ilişiğinin kesilmesi görüşünde birleşti.

N'Sakala'nın önce paylaşıp, daha sonra sildiği paylaşım şöyle:

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala'dan çıldırtan paylaşım! Dortmund maçı öncesi...
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