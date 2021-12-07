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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:29 Son Güncelleme: 7.12.2021 18:35

Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a hakemle ilgili şike sözleri nedeniyle ceza!

AA
Borussia Dortmund’un yıldızı Jude Bellingham’a hakemle ilgili şike sözleri nedeniyle ceza!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz genç yıldız Jude Bellingham, Bayern Münih maçı sonrası hakeme yönelik eleştirisi nedeniyle para cezası aldı.

Almanya Futbol Federdasyonu, Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan ve Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan İngiliz futbolcu Bellingham'a 40 bin Euro para cezası verdi.

"ŞİKEYE KARIŞMIŞ BİR HAKEM..."

Bellingham, 77. dakikada Robert Lewandowski'nin kullandığı ve Bayern Münih'i 3-2 öne geçiren penaltı kararıyla ilgili, "Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

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Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham'a hakemle ilgili şike sözleri nedeniyle ceza!
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