Borussia Dortmund’un yıldızı Jude Bellingham’a hakemle ilgili şike sözleri nedeniyle ceza!

"ŞİKEYE KARIŞMIŞ BİR HAKEM..."

Bellingham, 77. dakikada Robert Lewandowski'nin kullandığı ve Bayern Münih'i 3-2 öne geçiren penaltı kararıyla ilgili, "Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.