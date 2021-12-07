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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Evdeki hesabı çarşıya uymadı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Evdeki hesabı çarşıya uymadı

Batshuayi, Pjanic ve Teixeira C Grubu’nda oynanan 5 maçta da gol atamadı. Sadece 2 asisti olan hasta Pjanic ile sakat Teixeira bugünkü Dortmund mücadelesinde takımı yalnız bırakacak

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı üç yıldızdan da hayır görmedi. Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle Avrupa'da fayda veremedi. Sakatlığı bulunan Alex ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Pjanic bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek ve böylece Avrupa'daki 3 deplasman maçını da kaçırmış olacak.

BATSHUAYI OYNADI AMA SAÇ BAŞ YOLDURDU
Boşnak yıldız Pjanic'in sahada kaldığı süre 261 dakika... Alex ise gruptaki ilk iki maç olan Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı sakatlık nedeniyle oynayamamıştı. Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece 3 Şampiyonlar Ligi maçında 183 dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor Batshuayi, Şampiyonlar Ligi gruplarında sadece Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemedi. Kalan 4 maçta 293 dakika sahada yer aldı ancak performansıyla saç baş yoldurdu.



9 MILYON EURO GİDERE SIFIR TL GELİR
3 yıldız için kesenin ağzı açılmıştı. Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücretiyle alınan Batshuayi'ye 3 milyon 150 bin Euro, Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret ödeyen Beşiktaş, bonservisiyle aldığı Alex'e ise bu sezon için 2.3 milyon Euro yıllık ücret ve 900 bin Euro da imza parası ödeyecek. Toplam maliyetleri 9 milyon 250 bin Euro olan yıldızlarla 14 milyon Euro'luk başarı priminden 1 TL dahi geri dönüş alamayan Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı.

ONUR MÜCADELESİ
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde 5 maçta da puan alamayan Beşiktaş, bugün Borussia Dortmund karşısına onur mücadelesi için çıkacak. Kartal kaybederse, Devler Ligi gruplarında F.Bahçe'nin ardından sıfır çeken ikinci takım olacak. Takım dün Almanya'ya giderken Mert, Teixeira, Pjanic, N'Koudou ve Gökhan Töre dışında listede adı olmayan Güven kafilede yer almadı. Welinton, Rıdvan, Atiba, Ghezzal ve Batshuayi'nin kulübeye çekilerek dinlendirilmesi bekleniyor. Defansta Vida ile Montero'yu düşünen Sergen Yalçın, solda Umut Meraş'ı sahaya sürecek. Orta sahada Necip ile Josef'in önünde Oğuzhan Özyakup formaya en yakın isim. Forvette Kenan'ın oynaması planlanıyor.

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