Evdeki hesabı çarşıya uymadı

Batshuayi, Pjanic ve Teixeira C Grubu’nda oynanan 5 maçta da gol atamadı. Sadece 2 asisti olan hasta Pjanic ile sakat Teixeira bugünkü Dortmund mücadelesinde takımı yalnız bırakacak
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı üç yıldızdan da hayır görmedi. Michy Batshuayi, Miralem Pjanic veAlex Teixeira sakatlıklar ve hastalıklarnedeniyle Avrupa'da faydaveremedi. Sakatlığı bulunan Alex ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Pjanic bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek ve böylece Avrupa'daki 3 deplasmanmaçını da kaçırmış olacak.
BATSHUAYI OYNADI AMA SAÇ BAŞ YOLDURDU
Boşnak yıldız Pjanic'in sahada kaldığı süre 261 dakika... Alex ise gruptaki ilk iki maç olan Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı sakatlık nedeniyle oynayamamıştı. Brezilyalı futbolcu bu sezon sadece3 Şampiyonlar Ligi maçında 183dakika sahada kaldı. Belçikalı santrfor Batshuayi, Şampiyonlar Ligi gruplarında sadece Sporting ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyemedi. Kalan4 maçta 293 dakika sahada yer aldı ancakperformansıyla saç baş yoldurdu.
9 MILYON EURO GİDERE SIFIR TL GELİR
3 yıldız için kesenin ağzı açılmıştı. Chelsea'den 150 bin Euro kiralama ücretiylealınan Batshuayi'ye 3 milyon 150bin Euro, Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euroyıllık ücret ödeyen Beşiktaş, bonservisiylealdığı Alex'e ise bu sezon için 2.3milyon Euro yıllık ücret ve 900 bin Euroda imza parası ödeyecek. Toplam maliyetleri 9 milyon 250 bin Euro olan yıldızlarla 14 milyon Euro'luk başarı priminden 1 TL dahi geri dönüş alamayan Beşiktaş'ta evdeki hesap çarşıya uymadı.
ONUR MÜCADELESİ
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde 5 maçta da puan alamayan Beşiktaş, bugün Borussia Dortmund karşısına onur mücadelesi için çıkacak. Kartal kaybederse, Devler Ligi gruplarında F.Bahçe'nin ardından sıfır çeken ikinci takım olacak. Takım dün Almanya'ya giderken Mert, Teixeira, Pjanic, N'Koudou ve Gökhan Töre dışında listede adı olmayan Güven kafilede yer almadı. Welinton, Rıdvan, Atiba, Ghezzal ve Batshuayi'nin kulübeye çekilerek dinlendirilmesi bekleniyor. Defansta Vida ile Montero'yu düşünen Sergen Yalçın, solda Umut Meraş'ı sahaya sürecek. Orta sahada Necip ile Josef'in önünde Oğuzhan Özyakup formaya en yakın isim. Forvette Kenan'ın oynaması planlanıyor.