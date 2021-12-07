Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını devam ettiriyor
Giriş Tarihi: 7.12.2021 15:19

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını devam ettiriyor

DHA
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını devam ettiriyor

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günün grubun son maçında Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlık devam ediyor. Gruptan çıkma ihtimali kalmayan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürürken, Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmana 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürürken, Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Memur maaşları ek zam ile artacak! Bakanlık açıkladı: 3600 ek gösterge vaat olmaktan çıktı!
SON DAKİKA HABERİ | Asgari ücret zammı için önemli toplantı başladı: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, DEAŞ'ı kuran ülkeyi açıkladı
Altın gram fiyatı YENİ REKORUNU KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 7 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"
Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti
Antalya'daki 19 yıllık sır cinayet çözüldü: 'Kimlik kartı' detayı ele verdi
İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamadı! 5.5 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi...
Son dakika! Prof. Dr. Teoman Duralı için peş peşe taziye mesajları: Hep yurdu için mücadele verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını devam ettiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA