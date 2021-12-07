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Giriş Tarihi: 7.12.2021 18:44 Son Güncelleme: 7.12.2021 18:44

Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev oldu!

DHA
Galatasaray’ın yeni CEO’su Hande Ocak Başev oldu!

Galatasaray Kulübü, spor kulübü derneği ve bağlı ortaklarına icra kurulu başkanı (CEO) olarak Hande Ocak Başev'in atandığını açıkladı.

Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevini yürüten Hande Ocak Başev, sarı kırmızılı kulübün yeni CEO'su oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı Hande Ocak Başev, mevcut görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına İcra Kurulu Başkanı/CEO olarak atanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev oldu!
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