İmdat çekici!

Fenerbahçe'de yönetimin alternatif golcü olarak Almanya 2. Ligi ekibiDarmstadt 98'den bedelsiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun, Ç.Rize karşısında adeta patlama yaptı. İsmi Avrupa listesineyazılmadığı için sadece SüperLig'de görev alan ve 10 maçta 423dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize karşılaşmasında coştu. Bundan önceki 9 maçında 2 gol kaydedebilen milli futbolcu, önceki gün oyuna 62. dakikada Berisha'nın yerine girmesine rağmen 28 dakikada 3 gol birden attı.
BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ
Yaptığı hat-trick'le takımın en golcü ismi konumuna gelen Serdar Dursun, attığı 5 golü de Fenerbahçe'ninKadıköy'de oynadığı maçlardakaydetti. A Milli Takım'da özellikle Letonya ve Cebelitarık mücadelelerindehayli etkili olan, birerde gol atan gurbetçi futbolcu, bedelsiz olarak transfer edilmiş olmasına rağmen takıma verdiği katkıyla 'alternatif transfer' tanımının güzel bir örneği oldu.