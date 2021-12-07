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Giriş Tarihi: 7.12.2021

İmdat çekici!

VOLKAN DEMİR
İmdat çekici!

Çaykur Rizespor filelerini 3 kez havalandıran ve Fenerbahçe’ye 4 yıl sonra hat-trick sevinci yaşatan Serdar Dursun, Süper Lig’de bulduğu 5 golünü de Kadıköy’de attı

Fenerbahçe'de yönetimin alternatif golcü olarak Almanya 2. Ligi ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak transfer ettiği Serdar Dursun, Ç.Rize karşısında adeta patlama yaptı. İsmi Avrupa listesine yazılmadığı için sadece Süper Lig'de görev alan ve 10 maçta 423 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rize karşılaşmasında coştu. Bundan önceki 9 maçında 2 gol kaydedebilen milli futbolcu, önceki gün oyuna 62. dakikada Berisha'nın yerine girmesine rağmen 28 dakikada 3 gol birden attı.

BEDELSİZ OLARAK TRANSFER EDİLDİ
Yaptığı hat-trick'le takımın en golcü ismi konumuna gelen Serdar Dursun, attığı 5 golü de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı maçlarda kaydetti. A Milli Takım'da özellikle Letonya ve Cebelitarık mücadelelerinde hayli etkili olan, birer de gol atan gurbetçi futbolcu, bedelsiz olarak transfer edilmiş olmasına rağmen takıma verdiği katkıyla 'alternatif transfer' tanımının güzel bir örneği oldu.

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