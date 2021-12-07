Kadınlar Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile Sahada

Ticaretin dijitalleşmesine öncülük etmek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için girişimcilikten istihdama, eğitimden sanata kadınların her alanda "sahada olması" için çalışan Türkiye'nin Hepsiburadası, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın isim sponsorluğunu üstlenerek önemli bir iş birliğine imza atıyor. Hepsiburada, bu sezon yeniden kurulan Galatasaray Spor Kulübü Kadın Futbol Takımına ismini veriyor ve takımın adı Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı oluyor. Hepsiburada ile Galatasaray Spor Kulübü'nün birliktelikleri, 7 Aralık Salı günü atılan imzalarla resmiyet kazandı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki imza töreni, Hepsiburada Strateji Grup Başkanı Mutlu Erturan ile Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
MUTLU ERTURAN: KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARININ SPORA KATILMASINI DESTEKLİYORUZ&NBSP;
İmza töreninde konuşan Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, başlattıkları işbirliğinin bu güne kadar attıkları adımların bir devamı olduğunun altını çizerek şunları söyledi: "Kurucumuzun başarılı bir kadın girişimci olmasından gurur duyuyoruz. Kadınların işgücüne, ticarete, eğitime, sanata, spora katılımını; kısacası kadınların, hayatın her alanında "sahada" olmasını kurulduğumuz günden bu yana destekliyoruz. Bunun dengeli bir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişim için bir gereklilik, bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de kadınların hayatın her alanında "sahada olması" için attığımız adımları, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız bu işbirliği ile yeşil sahalara taşıyoruz. Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımının İsim Sponsoru olarak markamızı da bu harika takıma isim olarak veriyoruz. Böylece kadınların ve kız çocuklarının spora katılımlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Bu adımı Türk futbolunun mihenk taşlarından olan Galatasaray Spor Kulübü ile başlatmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. İşbirliğimiz hayırlı olmasını diliyorum."
Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ise: "Kadınların Galatasaray içindeki varlığına her zaman inandık ve güvendik. Galatasaray Kadın Basketbol, Galatasaray Kadın Voleybol takımından sonra önemli bir eksiğimiz olan Galatasaray Kadın Futbol takımını yarattık. Bu süreçte destekçiler bizler için çok önemli ve isim sponsorumuz Hepsiburada'ya teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bu imkana sahip olmasına ve ismimizi birlikte kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süperlig'e girecek Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol takımımıza güveniyor ve başarılar diliyorum." dedi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, kadınların desteklenmesi konusundaki hassasiyete dikkat çekerek, "Hepsiburada'nın kadınları destekleyen çalışmaları ile her zaman öne çıkan çıkıyor. Galatasaray'ın güvenilir, ilham veren, değer katan, cesaret değerleriyle Hepsiburada markasının değerleri çok güzel örtüşüyor. Hepsiburada Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nın da büyük bir başarıya imza atacağına inanıyoruz."
Hepsiburada, kadınların sahada olması için çalışıyor.
Başarılı bir kadın girişimci olan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın vizyon ve felsefesiyle, Türkiye'de kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek için çalışmalar yürüten Hepsiburada, bu bağlamda en güçlü desteğini 2017'de hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile verdi. Bu program kapsamında, bugüne kadar 24 bin girişimci kadın, 65 kadın kooperatifi ve 15 sivil toplum kuruluşuna destek oldu. Girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine ürün geliştirme, markalaşma ve finans gibi 9 farklı dalda eğitimler sunan proje ile, Hepsiburada'nın iş ortakları arasında kadınların oranı %6'dan %25'e yükseldi.
Hepsiburada, hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da kadınların varlığının güç kazanmasına destek olmak için, yeni platformu SanatBurada ile 16. Contemporary İstanbul kapsamında 15 kadın sanatçının eserlerinden oluşan Akrasia Sergisi'nin ev sahipliğini yaptı. Hepsiburada çalışanlarının yaklaşık %50'si kadınlardan oluşuyor.