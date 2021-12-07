Kadınlar Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile Sahada

Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ise: "Kadınların Galatasaray içindeki varlığına her zaman inandık ve güvendik. Galatasaray Kadın Basketbol, Galatasaray Kadın Voleybol takımından sonra önemli bir eksiğimiz olan Galatasaray Kadın Futbol takımını yarattık. Bu süreçte destekçiler bizler için çok önemli ve isim sponsorumuz Hepsiburada'ya teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bu imkana sahip olmasına ve ismimizi birlikte kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süperlig'e girecek Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol takımımıza güveniyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, kadınların desteklenmesi konusundaki hassasiyete dikkat çekerek, "Hepsiburada'nın kadınları destekleyen çalışmaları ile her zaman öne çıkan çıkıyor. Galatasaray'ın güvenilir, ilham veren, değer katan, cesaret değerleriyle Hepsiburada markasının değerleri çok güzel örtüşüyor. Hepsiburada Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı'nın da büyük bir başarıya imza atacağına inanıyoruz."

Hepsiburada, kadınların sahada olması için çalışıyor.

Başarılı bir kadın girişimci olan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın vizyon ve felsefesiyle, Türkiye'de kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek için çalışmalar yürüten Hepsiburada, bu bağlamda en güçlü desteğini 2017'de hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile verdi. Bu program kapsamında, bugüne kadar 24 bin girişimci kadın, 65 kadın kooperatifi ve 15 sivil toplum kuruluşuna destek oldu. Girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine ürün geliştirme, markalaşma ve finans gibi 9 farklı dalda eğitimler sunan proje ile, Hepsiburada'nın iş ortakları arasında kadınların oranı %6'dan %25'e yükseldi.

Hepsiburada, hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da kadınların varlığının güç kazanmasına destek olmak için, yeni platformu SanatBurada ile 16. Contemporary İstanbul kapsamında 15 kadın sanatçının eserlerinden oluşan Akrasia Sergisi'nin ev sahipliğini yaptı. Hepsiburada çalışanlarının yaklaşık %50'si kadınlardan oluşuyor.