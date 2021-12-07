Kritik Lazio maçı öncesi Fatih Terim’den Marsilya formülü! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i

Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düşen Galatasaray, Avrupa Ligi'ne konsantre oldu. Lazio ile İtalya'da liderlik maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı takımın yol haritası 4-2'lik Marsilya zaferi olacak. O gün Aslantepe'de beraberliğin yetmediği Fransız ekibine savunmasını öne çıkarmasının cezasını Cicaldau, Feghouli ve Babel kesmişti.