Lionel Messi ve Kylian Mbappe aynı maçta tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde...

Bu sezon PSG'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı ise Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma karşı gol atan ilk oyuncu oldu. Öte yandan Messi, bu maçta attığı 2 golle kariyer toplamında 758 gole ulaştı ve Brezilya efsanesi Pele'nin 757'lik rekorunu geçti.