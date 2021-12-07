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Giriş Tarihi: 7.12.2021 22:23 Son Güncelleme: 7.12.2021 22:35

Lionel Messi ve Kylian Mbappe aynı maçta tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde...

Lionel Messi ve Kylian Mbappe aynı maçta tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi’nde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları oynanıyor. Devler Ligi'nin A Grubu'nda mücadele eden yıldızlar kadrosu PSG, son maçta Club Brugge'yi ağırlıyor. Karşılaşmayı 4-1 kazanan PSG'de, golleri atan Lionel Messi ve Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları oynanıyor. Bu sezon yaptığı transferlerle ulaşılması zor bir kadro kuran Paris Saint-Germain, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak gruptan çıktı.

Son maçta grubun sonuncusu Club Brugge'yi ağırlayan PSG, Kylian Mbappe (2) ve Lionel Messi'nin (2) attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Club Brugge'un tek golünü ise Mats Rits kaydetti.

A Grubu'nu 11 puanla 2. sırada tamamlayan PSG, son maçta Leipzig'e mağlup olan Manchester City'nin 1 puan gerisinde kaldı.

AYNI MAÇTA TARİHE GEÇTİLER

PSG'nin rüya kadrosunda bulunan Kylian Mbappe ve Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçında attıkları gollerle Devler Ligi'ne tarihine geçtiler.

Fransız genç yıldız Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 30 gole en çabuk ulaşan oyuncu oldu. 22 yaşındaki yıldız, Club Brugge karşısında 2 gol birden atmıştı.

Bu sezon PSG'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı ise Şampiyonlar Ligi'nde 38 farklı takıma karşı gol atan ilk oyuncu oldu. Öte yandan Messi, bu maçta attığı 2 golle kariyer toplamında 758 gole ulaştı ve Brezilya efsanesi Pele'nin 757'lik rekorunu geçti.

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Lionel Messi ve Kylian Mbappe aynı maçta tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde...
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