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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Aslan ışı kışa bırakmayacak!

Aslan ışı kışa bırakmayacak!

Fatih Terim ve kurmayları, şubat ayındaki play-off turu kâbusu ile karşılaşmamak için tüm oyuncularını motive ediyor

Lider Trabzon'un 16 puan gerisinde olan G.Saray, Avrupa Ligi'ndeki performansı ile teselli buluyor. Gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılılar artık grubu lider bitirip play-off turu oynamadan yola devam etmek istiyor. Yeni sisteme göre grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlarla 17-24 Şubat tarihlerinde play-off oynayacak. Zorlu rakiplerle yapılacak bu eşleşmeden kaçmak için takımını motive eden Fatih Terim, Lazio'ya yenilmeyerek ilk sırayı bitirmenin hesapları içinde. Direkt son 16'ya kalması halinde Cimbom hem 1.7 milyon Euro gelir elde edecek hem de 10-17 Mart'ta son 16'da sahneye çıkacak.

ASSUNÇAO UNUTULDU
GEDSON Fernandes yerine takıma katılan Gustavo Assunçao için artık gün sayılıyor. Portekiz ekibi Farmalicao'dan 100 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Süper Lig'de sadece 134 dakika süre bulabilirken gol ve asist katkısı sağlayamadı. Genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde ise forma yüzü göremedi.

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Aslan ışı kışa bırakmayacak!
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