Galatasaray’da Gedson Fernandes operasyonu! Transfer teklifi ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan Gedson Fernandes için yeniden harekete geçen Galatasaray'ın, oyuncu için yapacağı teklif belli oldu.
G.SARAY'DA FERNANDES İSMİ LİSTE BAŞINDA
Transferin son günü Portekiz'den gelen Gustavo Assunçao ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da devre arası listesinin ilk sırasına yine Gedson Fernandes yazıldı.
Geçen sezonun son bölümünde sarı-kırmızılı forma ile başarılı bir performans sergileyen Portekizli oyuncu için sezon başında Benfica 15 milyon Euro bonservis isteyince transfer suya düşmüştü.
GEDSON FERNANDES G.SARAY'I İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ
Lizbon ekibinde forma şansı bulamayan ve 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan oyuncu, G.Saray'a gitmek istediğini yönetimine iletti.
TRANSFER TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Ocak ayında masaya 8 milyon Euro ile oturacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamazsa kiralama formülü devreye sokulacak.
Sarı-kırmızılılar bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Gedson'u tekrar kiralamaya çalışacak. 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu için son çare ise teknik patron Fatih Terim'i devreye sokup Benfica'da başkanlığa soyunan eski talebesi Rui Costa'yı ikna edebilmek.