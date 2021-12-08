Galatasaray’da Gedson Fernandes operasyonu! Transfer teklifi ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan Gedson Fernandes için yeniden harekete geçen Galatasaray'ın, oyuncu için yapacağı teklif belli oldu.