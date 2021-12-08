İbre Norveç’e döndü

TRABZONSPOR'UN devre arası transfer sürecinde kadrosuna katmak istediği genç yaş grubundaki oyuncular için gözler iki Norveçli Ola Solbakken ileOla Brynhildsen'e çevrildi. Futbolcu izleme komitesinin, iki ismi de bizzat izledikleri ve yönetime olumlu rapor verdikleri öğrenildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Brynhildsen için Molde ile bir ön görüşme yapıldığı ve bonservis bedelinin sorulduğu ifade edildi. Bodo/Glimt formasıgiyen 23 yaşındaki Solbakken'in isebaşka taliplerinin de bulunduğu ve bunedenle transferinin zor olduğu gelenhaberler arasında.