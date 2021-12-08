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Giriş Tarihi: 8.12.2021

İbre Norveç’e döndü

İbre Norveç’e döndü
TRABZONSPOR'UN devre arası transfer sürecinde kadrosuna katmak istediği genç yaş grubundaki oyuncular için gözler iki Norveçli Ola Solbakken ile Ola Brynhildsen'e çevrildi. Futbolcu izleme komitesinin, iki ismi de bizzat izledikleri ve yönetime olumlu rapor verdikleri öğrenildi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Brynhildsen için Molde ile bir ön görüşme yapıldığı ve bonservis bedelinin sorulduğu ifade edildi. Bodo/Glimt forması giyen 23 yaşındaki Solbakken'in ise başka taliplerinin de bulunduğu ve bu nedenle transferinin zor olduğu gelen haberler arasında.

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İbre Norveç’e döndü
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