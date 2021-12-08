Vitor Pereira: Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim

JOSE SOSA: KULÜBÜN HAK ETTİĞİ BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ

"Eintracht Frankfurt maçı için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilememiz gerekiyor. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz. Bizim için önemli bir maç olacak. Avrupa maçı olması sebebiyle bu maçı önemsiyoruz. Bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva. Bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçın ardından ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama burada belirleyici olan ligin son haftaları.



"ŞAHSİ BAŞARIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Bunu dışarıya konuşmazsınız. Benim de yapmak istediğim tek şey her gün kendimi daha da geliştirebilmek. Yıllar ilerledikçe pozisyonumda da değişiklik oldu. Önceden daha ilerde oynarken şimdi orta sahada daha dengede oynuyorum. Dediğim gibi şahsi başarımı düşünmüyorum. Benim için önemli olan oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek, oynadığım her pozisyona adapte olabilmek. Ön bölgede de gol anlamında bize yardımcı olacak çok önemli ayaklarımız var

"GENÇ OYUNCULARIMIZA ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIZ"

Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve çalışmaları gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği."