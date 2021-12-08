Vitor Pereira: Önemli olan her zaman Fenerbahçe, ben değilim

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ve Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
JOSE SOSA: KULÜBÜN HAK ETTİĞİ BİR PERFORMANS SERGİLEMEK İSTİYORUZ
"Eintracht Frankfurt maçı için heyecanlıyız. Bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösterecek bir performans sergilememiz gerekiyor. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak kulübün hak ettiği bir performans göstermek istiyoruz. Bizim için önemli bir maç olacak. Avrupa maçı olması sebebiyle bu maçı önemsiyoruz. Bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva. Bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçın ardından ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama burada belirleyici olan ligin son haftaları.
"ŞAHSİ BAŞARIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Kişisel hedeflerinizi içinizde belirlersiniz. Bunu dışarıya konuşmazsınız. Benim de yapmak istediğim tek şey her gün kendimi daha da geliştirebilmek. Yıllar ilerledikçe pozisyonumda da değişiklik oldu. Önceden daha ilerde oynarken şimdi orta sahada daha dengede oynuyorum. Dediğim gibi şahsi başarımı düşünmüyorum. Benim için önemli olan oynadığım her maçta takımıma katkıda bulunabilmek, oynadığım her pozisyona adapte olabilmek. Ön bölgede de gol anlamında bize yardımcı olacak çok önemli ayaklarımız var
"GENÇ OYUNCULARIMIZA ÖRNEK OLMAK ZORUNDAYIZ"
Hocamız genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Uygun zamanlarda kendilerine süre veriyor. Oynama şansı buluyorlar. Biz de tecrübeli oyuncular olarak teknik direktörler kadar bu konuda sorumluyuz. Onlarla konuşmaya ve antrenmanlarda onlara tecrübelerimizi aktarmaya, ciddi olma, hırslı olmaları gerektiğini onlara göstermek zorundayız. Onlara örnek olmak zorundayız. En önemlisi sabırlı olmaları ve çalışmaları gerektiğini onlara aktarmak zorundayız. Çünkü onlar bu kulübün geleceği."
VITOR PEREIRA: ÖNEMLİ OLAN HER ZAMAN FENERBAHÇE, BEN DEĞİLİM
Bu turnuva çok farklı olabilirdi. İlk maçta Frankfurt'a karşı kazandığımız penaltı ve Antwerp'e karşı kazanılan penaltı gol olsaydı toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Bunu değiştirmek mümkün değil. Zor rakiple oynayacağız, organize bir takım. Taraftarımız karşısında kazanarak, onları onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Gerçekçi olmalıyız. Yarınki maç önemli ve galibiyet için savaşmak istiyoruz ama önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için doğru işi yapmalıyız. Kadroda bir iki isim değişebilir ama yarın da iyi bir kadro sahada olacak. Önemli olan Fenerbahçe. Ben de takım için en iyisini arıyorum, takımla çalışmalı, gelişmeli ve düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu biliyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Tüm konsantrasyonumuzu buraya veriyoruz. Herkesin bir fikri olabiliyor, saygı duyup yola devam etmeliyiz.