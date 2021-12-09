Burak Elmas, Galatasaray'ın zaferini Türk halkına armağan etti! "Türkiye için mücadele ediyoruz"

"Fatih Hoca ile 2000 yılında UEFA Şampiyonluğu yaşamıştınız. Bir daha final olur mu?" şeklindeki soruya Elmas, "İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, oyuncularımız da yapıyor. Dediğim gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz Galatasaray olarak. Tüm Türkiye'ye armağan olsun. Umarım daha iyilerini de yapacağız. Türkiye'de biraz izin verilirse çok daha iyi başarılara gideriz." yanıtını verdi.