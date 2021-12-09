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Giriş Tarihi: 9.12.2021 09:06

O paylaşım transferin habercisi! Gedson Fernandes Galatasaray'a...

O paylaşım transferin habercisi! Gedson Fernandes Galatasaray’a...

Devre arasında kadrosunu yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 1 numaralı gündem yeniden Gedson Fernandes. Sezon başında Benfica'yı ikna edemeyen sarı-kırmızılı takım, ocak ayında Portekizli yıldıza imza attırmak istiyor. Fernandes cephesinden gelen paylaşımlar da transferde önemli bir mesafe alındığını ortaya çıkardı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde yer alan Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı takım, Fernandes için yeniden atağa geçti.

Yaz transfer döneminde Benfica'yı ikna edemeyen Aslan, bu kez sonuca ulaşmaya daha yakın görünüyor.

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı eski oyuncusu Gedson Fernandes'te olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'ya bonservis için 8 milyon Euro ve bonus önerisinde bulunacak olan sarı-kırmızılı yönetim, kiralık seçeneğini de gündeminde tutarken 22 yaşındaki orta saha cephesinden sürpriz bir mesaj geldi.

Portekizli yıldızın babası Edeson Fernandes sosyal medya hesabından, "Yakında geri döneceğiz" paylaşımı yaparken, Fernandes'in annesinin ise Galatasaray forması giymesi heyecanlandırdı.

Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi.

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O paylaşım transferin habercisi! Gedson Fernandes Galatasaray'a...
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