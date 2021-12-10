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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Günün sorusu: Beşiktaş’ta takımın başına yerli mi yoksa yabancı bir teknik adam mı getirilmeli?

Günün sorusu: Beşiktaş’ta takımın başına yerli mi yoksa yabancı bir teknik adam mı getirilmeli?
ALI GÜLTİKEN
Türk teknik direktör öne çıkar
Şu an derin bir kriz var ve bu derin kriz için de acil operasyon lazım. Takım dibe vurmuş, oyuncular kimliklerini kaybetmiş durumda. Bunun için acilen bir işlem yapılacaksa takımı, kulübü, ligi bilen birinin göreve gelmesi en doğru mantık gibi görünüyor. Ama 'Bu seneyi kaybettik geniş bir yapılanma düşünüyoruz' noktasından bakılırsa ki, yönetim böyle bir görüş açısı da ortaya koyabilir, o zaman yerli mi yabancı mı konusu biraz daha tartışılabilir. Ama bu seneki skorların dışında bütün kulüplerin önünde bazı net gerçekler var. Kulüplerin mali yapısı ve gelirlerin düşmesiyle beraber daha köklü ve uzun yapılanmalar ve düşük maliyetli oyuncular gündeme gelecektir. İsteseniz de istemeseniz de bu yaşanacak. Bütün bunlara bütünüyle bakıldığında yine yerli bir teknik adamın öne çıktığını söyleyebilirim.

MURAT ÖZBOSTAN
Ya Güneş ya da Çalımbay olmalı
Her iki taraf için de hayırlı bir karar oldu. Beşiktaş şampiyonluk yarışından koptu. Önünde Türkiye Kupası var. Bu süreci, bu sezonu bir yerli teknik adam ile geçirmesi daha mantıklı olur.. İyi bir yabancı hocanın maliyetinin ağır olacağını herkes biliyor. Bu nedenle menajerlerin önereceği başarısız isimlere yönelmek kumar olur. Zaten geldiği gibi de gider!. Eğer illa ki yabancı bir teknik adam ile yola devam edilecekse Beşiktaş yönetimi acele etmeden doğru bir ismi bulabilir. Biraz kesenin ağzını açarak ama! Mesala Daniel Farke'ye yönetim teklif götürmüş. Kariyeri vasat bir hoca.. Beşiktaş'ın daha doğrusu Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı tek şey var. Ya Şenol Güneş'i ikna edecek ya da Rıza Çalımbay'ı alıp gelecek. Beşiktaş'ı hızlı bir şekilde bu krizden ancak yerli bir hoca çıkartır. Yabancılar ile ancak papatya falı açılır!

BÜLENT TİMURLENK
Farke, düşük bütçeli Klopp!
Yerli bir hocayı hemen bulabilirsiniz ama Beşiktaş yönetimi, uzun vadeli çalışacağı bir hoca arıyorsa büyük bir ihtimalle Sergen Yalçın sonrasında yabancı teknik adam tercih edecektir. Hoca arayışından her zaman F.Bahçe için Daum, Beşiktaş için Bilic ismi hep yazılır. Norwich'ten ayrılan Daniel Farke ismi de dolaşıyor. Düşük bütçeli Jürgen Klopp diyebilir kendisine. Dortmund çıkışlı ve Norwich'i İngiltere Championship'te iki kez şampiyonluğa taşımış, sistem oturtmayı iyi bilen bir teknik adam. Elbette süre kısıtlı, yönetim F.Bahçe derbisine kadar bir hoca bulmaya çalışacak. Fakat buldukları hoca, bu sürede takımı ve ligi tanıyabilme şansına sahip değil. Bu yüzden Beşiktaş yönetiminin de ve yabancı bir teknik adamın da 2021 biterken işleri zor. Sonrası ise teşekkür edip ayrılması gereken oyuncularla birlikte yeni bir Beşiktaş kadrosu oluşturmakta yatıyor.

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