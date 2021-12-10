Kazanamayacağımız hiçbir zafer yok

“Trabzonspor ailesi olarak birbirimize kenetlenmiş olarak büyümeye ve yürümeye devam ediyoruz. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım. Hep birlikte keyfini çıkaralım”
Bu sezon ligde fırtınalar estiren Tabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Trabzonspor ailesi olarak birbirlerine kenetlenmiş şekilde büyümeye ve yürümeye devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Sportif anlamda yükseliş trendine sahip bir futbol takımımız var. Teknik direktörümüzAbdullah Avcı'nınsamimiyeti, isteği, gayreti veemeği ile futbolcularımızıntutkusu ve taraftarlarımızınarzusu birleşince lider birtakım ortaya çıktı" dedi.
BU UZUN SÜREÇTE YAN YANA OLALIM
Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Hep birlikte bunun keyfini çıkaralım. Formalarımızı giyelim, bayraklarımızı alalım, biletlerimizle stadyumdaki koltuklarımızda bu güzelgünlerin keyfini hep birlikteyaşayalım. Önümüzde uzun bir süreç var , önümüzde haftalar, aylar var. Tüm bu süreç boyunca yan yana olalım, kenetlenelim. Birbirinesıkıca kenetlenmişbüyük Trabzonsporailesinin başaramayacağı hiçbir zafer, kazanamayacağı hiçbir mücadele, ulaşamayacağı hiçbir zirve yoktur."
122 BİN FİDAN SÖZÜ TUTULDU
BORDO-MAVİLİ futbolcular Dorukhan ve Cornelius'un imza atarken söz verdikleri 61 biner fidan bağışı gerçekleşti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, geleneksel olarak her imza töreninde gerçekleştirdiği forma satışı yerine, iki futbolcudanda Antalya ve Muğla'daki ormanyangınları nedeniyle 61 bin adetfidan bağışı yapmasını istemişti. İki futbolcunun 122 bin adet fidan bağışı, geçen hafta Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Marmaris ve Manavgat ilçelerinde yanan ormanlara fidan bağışı yapan iki futbolcuya O.G.M tarafından teşekkür sertifikası gönderildi.