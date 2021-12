MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, son yolculuğuna uğurlanıyor

Törende konuşan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Cemal Aydın gibi değerli bir başkanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Dünyanın en zor işlerinden birisi de kulüp başkanlığıdır. Çünkü her zaman hedeftesiniz ve eleştiri okları her zaman size dönüktür. Her zaman başarılı olmak zorundasınız, başarılı olmanız da taltif edilmeniz anlamına gelmiyor, belki bunu en iyi rahmetli Cemal abimiz yaşamıştır." dedi.

Koca, "Biraz sonra camide dini vecibeler yerine geldiği zaman hoca herkesten helallik isteyecektir ama bu tesisleri imar eden, bu tesisleri kulübe kazandıran Cemal Aydın abimizin dostları buradayken, iyi günleri de kötü günleri de olmuştur, ben kulübün içerisinde bütün dostlarından Cemal abiye helallik istiyorum. Hepimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.