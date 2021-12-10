Stefan Kuntz'dan Portekiz ve İtalya açıklaması! "Sonuç ne olursa olsun..."

"TÜRKİYE'NİN UEFA'DAKİ SAYGINLIĞI ÇOK YÜKSEK"

Diğer ülke takım teknik direktörlerinin kendisi ile ilgili yaptıkları değerlendirmelere değinen Kuntz, "Ben bir değişim hissetmedim. Almanya'da çalışıyordum UEFA'da Belçika, Hollanda ve Almanya'nın dahil olduğu eğitim süreci vardı. Belçikalı meslektaşlarımda görüştüm çünkü ben futbol dünyasında 40 yıl geçirdim. Türkiye'nin UEFA'daki saygınlığı çok yüksek. Bunun farkındayım. Türk milli takımının temsilcisi olarak orada olduğunuzda kaygı uyanmasına gerek olacağını düşünmüyorum. Bazı küçük istatistikler çıkardık. Bunları Hamit'e ve başkana göstermek istiyorum. Topu biraz daha önde kazanıyoruz. 3'te 1'lik kısımda sahada oluyoruz. Altıpasta topların geri kazanılması konusunda adım attığımızı görüyoruz. 6 yeni oyuncumuz var. Bunlardan 5 tanesi 98 doğumlu ve genç oyuncu. Hamit'in teklifi de oydu. Gençleri destekleyelim istedik. 3 oyuncuyu geri çağırdık ama şunu da söylemek gerekiyor kulüpler teknik direktörler tarafından iyi çalıştırılan oyunculara da başvurabiliriz. Diğer takım teknik direktörleri ile iletişim halinde olmak istiyorum. Türk futbolu eğer kendi içerisinde birlik olursa o zaman her şeyi görebileceğimiz noktalara gelebiliriz" ifadelerine yer verdi.