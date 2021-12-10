Son dakika...Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferinin detaylarını açıkladı

Son dakika...Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi başlamadan kadrosunu takviye etmeye başladı. Bordo-mavili ekip ilk imzayı Jean Evrard Kouassi'ye attırdı.
Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da gelen deneyimli oyuncunun transfer detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Buna göre, sezonun ikinci yarısı için 500 bin euro, gelecek sezondan itibaren her sezon için 1 milyon euro garanti ücret ödenecek.
Öte yandan 2021-2022 sezonu için 200 bin euro, diğer her bir sezon için yıllık 400 bin euro imza ücreti ödeneceği duyuruldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."