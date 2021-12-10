Yalçın gitti Farke geliyor

5-0 kaybedilen Borussia Dortmund maçı sonrası ayrılık sinyali veren Sergen Yalçın, dün Başkan Çebi ile bir araya gelip görevini bıraktı İSTİFANIN hemen sonrasında temasa geçilen Edin Terzic, teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Ardından Daniel Farke ile pazarlıklara start verildi KARTAL, 45 yaşındaki teknik adam ve ekibine 2 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 yıllık içinde opsiyonu da olan mukavele önerdi
Beşiktaş'ta dün itibarıyla Sergen Yalçın dönemi sona erdi… Deneyimli hoca öğlen saatlerindeBaşkan AhmetNur Çebi ile bir arayagelerek istifasını sundu. Yeni çalıştırıcı için kolları sıvayan yönetim, ilk olarak Borussia Dortmund'un teknik sorumlusu olan ve Bilic döneminde siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic'le görüştü ancak olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, bu gelişmenin ardından rotasını Daniel Farke'ye çevirdi.
PLANLAMA VE TAKIM BÜTÇESİ MASADA
Son olarak Premier Lig'de Norwich City'i çalıştıran 45 yaşındaki isimle kurulan temaslar olumlu bir şekilde başladı. Beşiktaş, Farke'ye ekibi de dahil olmak üzere en üst limit olarak toplam 2 milyon Euro ücret ve 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Mukavelede süreyle ilgili opsiyon da olduğu öğrenildi. Görüşmeler gelecek planlamasıve takım bütçeleri üzerindenyürütülmeye devamediyor.
TÜRKİYE, SABAH SPOR'DAN ÖĞRENDİ
HABERLERI, röportajları ve usta yorumcularıyla spor medyasının da lideri olan SABAH SPOR, Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ın istifasıyla ilgili süreçte farkını ortaya koydu… Deneyimli hoca, dün öğle saatlerinde görevinden ayrılırken, sabah saatlerinde SABAH'ın spor sayfalarını okuyanlar, tümdetayları daha önceden öğrenme imkanı yakaladı.SABAH Spor, Ümraniye'de yaşanan sorunları, 5-0 kaybedilen Dortmund maçı sonrası istifayla sonuçlanan gelişmeleri ayrıntılarıyla sütunlarına taşıdı.