Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bundesliga'da Bayern Munih farkı açıyor! Dortmund ile...
Giriş Tarihi: 11.12.2021 20:56

Bundesliga'da Bayern Munih farkı açıyor! Dortmund ile...

AA
Bundesliga’da Bayern Munih farkı açıyor! Dortmund ile...

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Mainz 05’i 2-1 yendi. Alman devi, bu sonuçla puanını 37'e çıkardı ve en yakın takipçisi Dortmund ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. haftasında Allianz Arena'da Mainz 05'i konuk etti. Mainz 05, karşılaşmanın 22. dakikasında Karim Onisiwo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Bayern Münih 53. dakikada Kingsley Coman ve 74. dakikada Jamal Musiala ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı. Bochum'un penaltıdan Sebastian Polter'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Borussia Dortmund'da beraberliği giren golü 85. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Böylelikle lider Bayern Münih puanını 37'e çıkararak 31 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile puan farkını 6'ya çıkardı.

TAYFUN KORKUT HERTHA BERLİN İLE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Öte yandan 29 Kasım'da Tayfun Korkut'u teknik direktör olarak getiren Hertha Berlin sahasında Arminia Bielefeld'i 53. dakikada Stevan Jovetic ve 90+5. dakikada Davie Selke'nin golleriyle 2-0 yendi.

Böylelikle Hertha Berlin ekibi Tayfun Korkut yönetiminde ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Stuttgart ile 2-2 berabere kalan Hertha Berlin puanını 18'e çıkararak 14. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da oynan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 ve Hoffenheim ise deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Son dakika haberi: Ankara'da katliam gibi kazada yürek yakan detay! Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son dakika haberi | İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
Peki Pensilvanya’da ağırlanan mutlu azınlığın içinde olmak nasıl bir histi Deniz?
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Teoman Hoca ve zavallı ben
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
ABD hortum ve fırtına felaketini yaşıyor! Birçok eyalette alarm verildi, ölü sayısı 100'ü geçebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesliga'da Bayern Munih farkı açıyor! Dortmund ile...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA