Chelsea’nin konuğu Leeds United

Premier Lig’de biri şampiyonluk, biri de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi bugün 18.00’den itibaren A Spor’dan naklen ekranlara gelecek
A Spor'da İngiltere Premier Lig heyecanı tam gaz devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, sahasında düşme hattı ile arasını açmak isteyen Leeds United'ı konuk ediyor. 15 maçta 33 puan toplayan ve lider Manchester City'nin iki puan gerisinde 3. olan Chelsea, geçen hafta aldığı 3-2'lik West Ham yenilgisini bugün üç puanla telafi etmek istiyor. Üç maçtır kaybetmeyen Leeds United ise seriyi sürdürmenin peşinde. 18.00'de başlayacakmücadele A Spor'dan naklen veşifresiz olarak yayınlanacak.