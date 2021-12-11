İtalyanların aklını aldı!

7.5’lik reytingle Avrupa Ligi gruplarında zirve yapan Marcao için Serie A ekipleri sıraya girdi
Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu. Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın golsilahı Ciro İmmobile'ye ilk maçtaolduğu gibi Roma'daki karşılaşmadada nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı. Lazio'nun yıldızı Pedro, "Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper" yorumunu yaptı. Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti. 25 yaşındaki oyuncuiçin Atalanta ve Roma da devrearasını beklerken Napoli'nin iseteklifini yükselteceği öğrenildi.Yönetim, 20 milyon Euroaltındaki rakamları değerlendirmeyebile almayacak.
MUSLERA'YA ÖVGÜ: DUVAR
Avrupa Ligi'nde dış saha maçlarını gol yemeden kapatan Muslera'ya, Marcao, "Duvar" yorumunu yapıp fotoğrafını paylaştı.