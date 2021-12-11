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Giriş Tarihi: 11.12.2021

İtalyanların aklını aldı!

İtalyanların aklını aldı!

7.5’lik reytingle Avrupa Ligi gruplarında zirve yapan Marcao için Serie A ekipleri sıraya girdi

Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu. Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın gol silahı Ciro İmmobile'ye ilk maçta olduğu gibi Roma'daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı. Lazio'nun yıldızı Pedro, "Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper" yorumunu yaptı. Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti. 25 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Roma da devre arasını beklerken Napoli'nin ise teklifini yükselteceği öğrenildi. Yönetim, 20 milyon Euro altındaki rakamları değerlendirmeye bile almayacak.

MUSLERA'YA ÖVGÜ: DUVAR
Avrupa Ligi'nde dış saha maçlarını gol yemeden kapatan Muslera'ya, Marcao, "Duvar" yorumunu yapıp fotoğrafını paylaştı.

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İtalyanların aklını aldı!
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