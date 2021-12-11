Samet Aybaba: Altyapı için kulüplere verilen para, profesyonel takımlar için kullanılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 'Mehmet Kurt Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu'na katılan 30 antrenör adayı ile bir araya gelen TÜFAD Genel Başkan Yardımcısı Samet Aybaba bugünün futbolu ve yapılanlarla birlikte tecrübelerini paylaştı. İyi bir teknik direktörün ilk önce adaletli olması gerektiğini belirten Aybaba, "Futbola bakmak lazım. Yaşlı ama örnek, yaşlı ama işini iyi yapıyor, sakın dışlamayın. Böyle bir şey yok futbolda. Diğeri genç, yetenekli, gelecek vaat ediyor, oyuna alacaksınız o zaman. Ben sadece genç oyuncu alırım ya da sadece tecrübeli oyuncu alırım diye bir şey yok. Teknik direktörün en önemli özelliği adaletli olmasıdır. Eşit davranacaksın, hak edene formayı vereceksiniz. Vermezseniz takım bütünlüğünü kazandıramazsınız. Formayı hak edene verirseniz, takım içi adalet sağlarsanız takımla ilgili inanılmaz mutlu, keyifli olursunuz, bunu sakın unutmayın" dedi.

"TESİS ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU"

Ülke genelinde altyapılara destek vermek gerektiğini, ülkenin en büyük sorunun tesis olduğunu vurgulayan Aybaba, "Altyapı için kulüplere para vermeyin, onları profesyonel takıma kullanıyorlar. Tek tip proje yapalım, ülke genelinde ne kadar takım varsa eşit bölelim, her sene 20-30 tanesini yenileyelim yoksa yeniden yapalım. Ancak böyle geliştiririz futbolu. Maalesef bu sistemi biz değiştiremiyoruz. Normalde bu tesis sorunu çözmek o kadar basit ki. Bu ülkenin imkanı var. Ne yatırımlar yapılıyor ne statlar yapıldı. Bir stat eksik yapsak bütün altyapıları düzenleriz, yenileriz, olmayanlara yenilerini yaparız. Bu evlatlarımıza yatırımdır" diye konuştu.