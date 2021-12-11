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Giriş Tarihi: 11.12.2021 18:55

Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçildi!

AA
Samuel Eto’o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçildi!

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.

Kamerun basınında yer alan haberlere göre seçime mevcut başkan Seidou Mbombo Njoya ile Afrika'nın önemli futbol yıldızlarından Eto'o katıldı. Oylamada rakibini geride bırakan Eto'o, 4 yıllığına Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Futbolculuk kariyerinde Mallorca, REal Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.

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Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçildi!
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