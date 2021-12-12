Adana’da zorlu maç! Adana Demirspor’un konuğu Giresunspor

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki takımdan Adana Demirspor 20, Giresunspor ise 19 puanda.
Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Vincenzo Montella'nın öğrencileri kazanarak üst sıralara tırmanmak isterken, ligde üst üste üç maçını da kazanan Hakan Keleş'in talebeleri Adana Demirspor karşısında da çıkışını devam ettirmek istiyor.
İLK 11'LER...
Adana Demirspor: Muric, Deli, Samet, Svensson, Rassoul, Metehan, Sinan, Akintola, Stambouli, Yunus, Balotelli.
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Suleymanov, Balde.
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ADANA DEMİRSPOR 0-0 GİRESUNSPOR