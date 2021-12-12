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Giriş Tarihi: 12.12.2021 21:20 Son Güncelleme: 12.12.2021 21:25

Beşiktaş, Güven Yalçın'la galibiyete koştu! Oyuna sonradan girdi, maça damga vurdu...

Beşiktaş, Güven Yalçın’la galibiyete koştu! Oyuna sonradan girdi, maça damga vurdu...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 6 golün atıldığı maçta Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Bu sezon ligde 5 maç sonra kazanan siyah-beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren genç oyuncu Güven Yalçın, 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, üst üste gelen puan kayıpları sonrasında Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı. Yalçın'ın ardından ligde çıktığı ilk maçta 4-2 kazanan siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 5 maç sonra kazandı.

Son dakikaları adeta nefes kesen karşılaşmada oyuna sonradan giren Güven Yalçın, maça damga vuran isim oldu.

74. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu, Batshuayi'nin attığı 2 golde asistleri yapan isim oldu. 90+6'da ise Kayserispor'un fişini çeken isim yine attığı golle Güven Yalçın oldu.

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Opta'nın verilerine göre, 2014/15'ten bu yana oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında üç gole katkı sağlayan tek Beşiktaş oyuncusu Güven Yalçın.

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Beşiktaş, Güven Yalçın'la galibiyete koştu! Oyuna sonradan girdi, maça damga vurdu...
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