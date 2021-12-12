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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Çebi’nin gönlündeki isim Şenol Güneş

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Çebi’nin gönlündeki isim Şenol Güneş

Edin Terzic ve Abel Ferreira’dan olumsuz yanıt alan; Jesse Marsch, Daniel Farke ve Slaven Bilic’le maddi konularda anlaşamayan Kartal’da başkan Çebi, Şenol Güneş’le yola devam etmek istediğini söyledi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim için yürütülen çalışmalarda rota yerli teknik adamlara döndü. Siyahbeyazlılarda an itibariyle en güçlü aday ise daha önce de görev yapan Şenol Güneş oldu.

BİLİC DE KABUL ETMEDİ
İlk olarak yabancı teknik adamlarla görüşen Beşiktaş yöneticileri, Edin Terzic ve Daniel Farke'den istediği sonuçları alamayınca Slaven Bilic ile temasa geçti. Hırvat teknik adamın siyah-beyazlılara hem Beijing Guoan ile sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle hem de kendisine önerilen 2 milyon Euro yıllık ücreti yeterli bulmamasından dolayı olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

BURUK'U İSTEYEN VAR!
Bu gelişmelerin ardından yöneticilerle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarından fikirlerini aldı. Bu toplantıda yerli adaylara dönme düşüncesi ağır basınca üç isim ağırlık kazandı. Masaya Şenol Güneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay önerileri geldi. Bir kısım yönetici Okan Burak ismini öne atarken, Rıza Çalımbay da tartışılan adaylardan biri oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise gönlündeki tek ismin Şenol Güneş olduğunu söyledi. Başkan'ın yöneticilere "Şenol hoca ile görüşmedim ama aklımdaki isim o" dediği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR!
TEKNİK adam olayında son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Şenol Güneş'in bir önceki Beşiktaş serüveninde 2. başkan olarak görev alan Çebi'nin kendisiyle yakın ilişkileri bulunuyor. Başkan Çebi'nin, tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat görüşerek teklifini sunacağı kaydedildi. Bir süredir memleketi Trabzon'da dinlenmeye çekilen Güneş, dün efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. (altta) Güneş yarın İstanbul'a dönecek.

Ali GÜLTİKEN
Üçü de uygundur
Beşiktaş'ta yabancı teknik adamlar devre dışı kaldı. Adaylar Rıza Çalımbay, Okan Buruk ve Şenol Güneş… Bu isimler için neler söylersiniz? Üç teknik adam da Beşiktaş'a uygundur diye düşünüyorum. Hepsi çok başarılı teknik adamlar. Ülkenin şartlarını da iyi biliyorlar. Takımların da durumlarını iyi biliyorlar. Rıza hocanın Sivasspor'u çalıştırıyor olması belki bir engel yaratabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse üç teknik adamın da bu iş için uygun olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılması sonrası ilk sınavını verecek. Önder Karaveli takımın başında olacak. Nasıl bir Beşiktaş bekliyorsunuz? Burada oyuncuların durumu önemli ve nasıl bir reaksiyon göstereceklerini ben de çok merak ediyorum. Çünkü yeni bir kadro değil. Birçok güçlü ve kendini ispatlamış oyuncusu var. Yapmış, başarmış bir takım. Çabuk bir dönüş yapması da gayet doğal. Zaten olması gereken de bu.

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Çebi’nin gönlündeki isim Şenol Güneş
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