Çebi’nin gönlündeki isim Şenol Güneş

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçecek isim için yürütülen çalışmalarda rota yerli teknik adamlara döndü. Siyahbeyazlılardaan itibariyle en güçlü aday isedaha önce de görev yapan Şenol Güneş oldu.
BİLİC DE KABUL ETMEDİ
İlk olarak yabancı teknik adamlarla görüşen Beşiktaş yöneticileri, Edin Terzic ve DanielFarke'den istediği sonuçları alamayınca Slaven Bilic ile temasa geçti. Hırvat teknikadamın siyah-beyazlılara hem Beijing Guoanile sözleşmesinin devam etmesi nedeniylehem de kendisine önerilen 2 milyon Euroyıllık ücreti yeterli bulmamasından dolayıolumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
BURUK'U İSTEYEN VAR!
Bu gelişmelerin ardından yöneticilerle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarından fikirlerini aldı. Bu toplantıda yerli adaylara dönme düşüncesi ağır basınca üç isim ağırlık kazandı. Masaya ŞenolGüneş, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay önerileri geldi. Bir kısım yönetici Okan Burak ismini öne atarken, Rıza Çalımbay da tartışılan adaylardan biri oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ise gönlündeki tek ismin Şenol Güneş olduğunu söyledi. Başkan'ın yöneticilere "Şenol hoca ile görüşmedimama aklımdaki isim o" dediği öğrenildi.
İSTANBUL'A GELİYOR!
TEKNİK adam olayında son kararı başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Şenol Güneş'in bir önceki Beşiktaş serüveninde 2. başkan olarak görev alan Çebi'nin kendisiyle yakın ilişkileri bulunuyor. Başkan Çebi'nin, tecrübeli çalıştırıcı ile bizzat görüşerek teklifini sunacağı kaydedildi. Bir süredir memleketi Trabzon'da dinlenmeye çekilen Güneş, dün efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti. (altta) Güneşyarın İstanbul'a dönecek.
Ali GÜLTİKEN
Üçü de uygundur
Beşiktaş'ta yabancı teknik adamlardevre dışı kaldı. Adaylar Rıza Çalımbay,Okan Buruk ve Şenol Güneş…Bu isimler için neler söylersiniz?Üç teknik adam da Beşiktaş'a uygundurdiye düşünüyorum. Hepsi çok başarılıteknik adamlar. Ülkenin şartlarını da iyibiliyorlar. Takımların da durumlarını iyibiliyorlar. Rıza hocanın Sivasspor'u çalıştırıyorolması belki bir engel yaratabilir.Eğer böyle bir durum söz konusu değilseüç teknik adamın da bu iş için uygunolduğunu düşünüyorum.Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılmasısonrası ilk sınavını verecek. ÖnderKaraveli takımın başında olacak.Nasıl bir Beşiktaş bekliyorsunuz?Burada oyuncuların durumu önemlive nasıl bir reaksiyon gösterecekleriniben de çok merak ediyorum. Çünküyeni bir kadro değil. Birçok güçlüve kendini ispatlamış oyuncusu var.Yapmış, başarmış bir takım. Çabuk birdönüş yapması da gayet doğal. Zatenolması gereken de bu.