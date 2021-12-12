Fatih Terim 1996-2000 dönemini solladı! Galatasaray’la 1453 gün...

Dört kez Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapan Fatih Terim, en uzun süre görev yaptığı döneme ulaştı. 21 Aralık 2017'de sarı-kırmızılı kulübe dördüncü defa imza atan 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, 12 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Galatasaray'daki 1453. gününü geçirmenin gururunu yaşıyor.
19996-2000'DE 1422 GÜN KALMIŞTI
İmparator en başarılı olduğu, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandırdığı ilk döneminde 47 ay (1 Temmuz 1996-22 Mayıs 2000/ 1422 gün) görevde kalmıştı.
İkinci gelişinde iki seneyi tamamlayamayan Terim, üçüncü döneminde ise sezonun başında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından görevden alınmıştı.
Son gelişinde 1453 güne 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa sığdıran İmparator, takımının Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını sağladı.
İlk kez G.Saray'da 4 yılı tamamlamaya hazırlanan deneyimli teknik adam, 5. sezonunu ikinci bir Avrupa kupası ile taçlandırmanın hayalini kuruyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: AGRESİFLİĞİ KAZANMA ARZUSUNDAN
Fatih Terim zaten çok önemli bir teknik adam olduğunu 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ile belgeledi. O zaman Şampiyonlar Ligi ayarında gösterilen önemli takımları tek tek geçerek UEFA Kupası şampiyonluğunu elde etti.
Tabii ki bu zaferi, dört senelik lig şampiyonluğun üstüne başardı. Bu başarısı sayesinde İtalya Serie A'dan teklif aldı ve Fiorentina ile çok önemli başarılara imza attı. Ardından Milan'ın kısa süre de olsa başına geçti.
Bütün bunların arkasından 2008'de A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük geldi... Fatih Terim hırslı bir teknik direktör. Her zaman, her maçı kazanmak istiyor, bu yüzden kenarda genel olarak agresiftir.
Bu sene Galatasaray, Süper Lig'de iyi gitmiyor ama UEFA Avrupa Ligi'nde çok zor bir gruptan lider olarak çıkarak adını son 16'ya yazdırdı. Süper Lig'de bu seneki kötü gidişatı da Avrupa Ligi'nde gelen başarılarla camia üstünde kapatmış oldu.
MARCAO RİSKİ!
Lazio maçında Marcao'nun sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında sol kasık adale grubunda ağrı hissettiği ve ısınmayı yarıda bıraktığı ancak soyunma odasındaki tedavi sonrasında sahaya çıkabildiği öğrenildi.
Marcao'nun tedavi süreci başlarken Sivas maçında oynayıp oynamamasına ise risk/analiz karşılaştırılmasına göre karar verilecek.
SARI ALARM
Galatasaray'da Muslera, Nelsson, Taylan ve Berkan kart sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu Sivas deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.