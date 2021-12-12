İmparator 1453

Teknik adam olarak 4 kez Galatasaray’a imza atan 68 yaşındaki çalıştırıcı, 21 Aralık 2017’de başladığı 4. döneminde 1453 günü tamamlayarak kendi rekorunu kırdı
Dört kez G.Saray'a teknik direktör olarak gelen Fatih Terim, en uzun süre görev yaptığı döneme ulaştı. 21 Aralık2017'de sarı-kırmızılı kulübe dördüncü defa imza atan 68 yaşındaki deneyimli teknik adam, 12 Aralık 2021 tarihiitibarıyla Galatasaray'daki1453. gününü geçirmeningururunu yaşıyor.
96-2000'DE 1422 GÜN KALMIŞTI
İmparator en başarılı olduğu, 4 şampiyonluğunu UEFA Kupası ile taçlandırdığı ilk döneminde 47 ay (1 Temmuz1996-22 Mayıs2000/ 1422 gün) görevde kalmıştı. İkinci gelişinde iki seneyi tamamlayamayan Terim, üçüncü döneminde ise sezonun başında dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından görevden alınmıştı. Son gelişinde1453 güne 2 şampiyonluk,1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupasığdıran İmparator, takımınınAvrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasınısağladı. İlk kez G.Saray'da 4 yılı tamamlamaya hazırlanan deneyimli teknik adam, 5. sezonunu ikinci bir Avrupa kupası ile taçlandırmanın hayalini kuruyor.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Agresifliği kazanma arzusundan Fatih Terim zaten çok önemli bir teknik adam olduğunu 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası ile belgeledi. O zaman Şampiyonlar Ligi ayarındagösterilen önemli takımlarıtek tek geçerek UEFA Kupası şampiyonluğunuelde etti. Tabii ki bu zaferi, dört senelik lig şampiyonluğun üstüne başardı. Bu başarısı sayesinde İtalya Serie A'dan teklif aldı ve Fiorentina ile çok önemli başarılara imza attı. Ardından Milan'ın kısa süre de olsa başına geçti. Bütün bunların arkasından2008'de A Milli Takım ileAvrupa Şampiyonası'nda üçüncülükgeldi... Fatih Terim hırslı bir teknik direktör. Her zaman, her maçı kazanmak istiyor, bu yüzden kenarda genel olarak agresiftir. Bu seneGalatasaray, Süper Lig'de iyi gitmiyorama UEFA Avrupa Ligi'ndeçok zor bir gruptan lider olarakçıkarak adını son 16'ya yazdırdı.Süper Lig'de bu seneki kötü gidişatı da Avrupa Ligi'nde gelen başarılarla camia üstünde kapatmış oldu.
MARCAO RİSKİ!
LAZIO maçında Marcao'nun sakat sakat oynadığı ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun ısınma sırasında sol kasık adale grubunda ağrı hissettiği ve ısınmayı yarıda bıraktığı ancak soyunma odasındakitedavi sonrasında sahaya çıkabildiği öğrenildi. Marcao'nun tedavi süreci başlarken Sivas maçında oynayıp oynamamasına ise risk/analiz karşılaştırılmasına göre karar verilecek.
SARI ALARM
Galatasaray'da Muslera, Nelsson,Taylan ve Berkan kart sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu Sivas deplasmanında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.